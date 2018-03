BlackBerry: Akıllı Z10’u tanıttı

BlackBerry 10 mobil bilişim platformuna sahip BlackBerry Z10 akıllı telefon modeli şimdiye kadarki en hızlı ve en gelişmiş BlackBerry deneyimi olma özelliğiyle tanıtıldı.





BlackBerry® Z10 akıllı telefon modeli Mart ayında Avea, Turkcell, Vodafone ve TeknoSA aracılığı ile Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunulacak. Türkiye ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi’nden Sorumlu BlackBerry Genel Müdürü Alberto Acito; “BlackBerry Z10’un platformundaki her özellik her hareket ve her detay size hareket halindeyken en iyi deneyimi sunmak için tasarlandı” diye konuştu.