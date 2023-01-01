Bodrum Mandalinası’na coğrafi tescil

Bodrum Mandalinası coğrafi işaret tescili aldı, markalı meyve oldu.





Bodrum Mandalinası coğrafi işaret tescili aldı, markalı meyve oldu. Kendine has kokusu ve tadıyla ünlenen Bodrum Mandalinası’nın “Coğrafi İşaret Tescili” Destek Patent tarafından gerçekleştirildi. Tescil Bodrum Ticaret Odası (BODTO) desteği ve Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği’nin başvurusu üzerine yapıldı. Destek Patent Ege Bölge Müdürü Süleyman Zemin coğrafi tescil için, “Türkiye çiftçisine ve üreticisine örnek olacak bir çalışma” dedi.