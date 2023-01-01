Bosch Türkiye yöneticileri

II. Liderlik Sempozyumu’nda buluştu

Bosch Türkiye’de görev yapan yöneticilere özel olarak düzenlenen Bosch Liderlik Sempozyumu’nun ikincisi Çeşme’de düzenlendi. Bosch Türkiye Temsilcisi Steven Young’un açılış konuşmasını gerçekleştirdiği sempozyuma, geleceğin lideri 250 yönetici katıldı. Steven Young, “Gelişen teknoloji ve küresel rekabet değişimini günümüzün olduğu kadar geleceğin de gerçeği yapıyor” dedi. Bosch’un ürün ve teknoloji geliştirme ve imalat tekniklerinde olduğu kadar satış modellerinde de üstün başarı yakaladığını ifade eden Young, başarının sürdürülebilmesi ve kaçınılmaz olan değişime liderlik edebilmek için tüm yöneticilerin ortak akıl, ortak vizyon çerçevesinde, yenilikçilik ve esneklik anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

