Bulut modelli Netsis çözümleri

İletişim ve eğlence şirketi TTNET ve yazılım üreticisi Netsis'in işbirliği kapsamında, yazılımın satın alınması yerine aylık bazlı kullandıkça ödeme sistemine dayalı bulut modelli Netsis çözümleri, TTNET kullanıcılarına özel indirimlerle sunulacak.





Bu işbirliğiyle TTNET kullanıcısı olan girişimciler; stok takibinden cari hesap yönetimine, finanstan müşteri ilişkilerine tüm süreçlerini hiçbir kurulum maliyeti olmaksızın, özel indirimlerle elektronik ortama taşıyabilecek. Girişimcilerin her yerden bilgilerine ulaşabilmeleri için İnternet'e bağlı olmaları yeterli olacak.