Çağdaş Faktoring’in organik büyüme hedefi

Çağdaş Faktoring, açtığı yeni şubelerle hedefine ilerliyor.

Kurumsal bir anlayışla güçlü büyümeyi amaçlayan ve organik büyümeyi şirket politikasında ilk sıraya koyan Çağdaş Faktoring, açtığı yeni şubelerle hedefine ilerliyor. 2014 yılı içinde toplam 10 şube açan şirket, önümüzdeki yılın ortalarına kadar şube sayısını 15’e yükseltmeyi amaçlıyor. Çağdaş Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil, şirketin plasmanını da 2014 yılının başından bu yana iki kattan fazla büyüterek 440 milyon TL’ye ulaştırdığını söyledi.