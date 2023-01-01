Çağla Group da IFS ERP’yi tercih etti

Çağla Group, proje yönetimi dahil tüm süreçlerinin yönetiminde IFS ERP Uygulamaları’nı seçti.

Haziran ayında başlanan projenin ilk fazında Satınalma ve Stok Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Bordro, İnsan Kaynakları, Proje Yönetimi ve Bütçe, Taşeron Sözleşmeleri ve Hakedişleri, Satış Sözleşmeleri ve İdari Hakedişler, Birim Fiyat Analizleri ve Poz Kütüphanesi, Teklif ve İhale Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), İş Zekası ve IFS Mobil Uygulamalar devreye alınacak.