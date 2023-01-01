Callpex “KOBİTeam” işbaşında!
Callpex’in yeni çözüm paketi...
Callpex Satış ve Pazarlama Direktörü Tuna Baliç, KOBİ’ler için yeni bir çözüm paketi geliştirdiklerini açıkladı. Bünyesinde özel olarak konumlandırılan ve uzmanlaşan bir ekip oluşturan firma, KOBİ’leri zirveye taşımayı hedefliyor. Çağrı merkezi sektörünün önemli oyuncularından Callpex’in yeni çözüm paketinin içinde, müşteri hizmetleri, tele-satış ve pazarlama, teknik destek ve Rent a Seat (Koltuk Kiralama) hizmetleri bulunuyor.
Callpex Satış ve Pazarlama Direktörü Tuna Baliç, KOBİ’ler için yeni bir çözüm paketi geliştirdiklerini açıkladı. Bünyesinde özel olarak konumlandırılan ve uzmanlaşan bir ekip oluşturan firma, KOBİ’leri zirveye taşımayı hedefliyor. Çağrı merkezi sektörünün önemli oyuncularından Callpex’in yeni çözüm paketinin içinde, müşteri hizmetleri, tele-satış ve pazarlama, teknik destek ve Rent a Seat (Koltuk Kiralama) hizmetleri bulunuyor.