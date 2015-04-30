“Cam Ambalaj: İçinde Hayat Var”

3. Anadolu Cam Afiş Tasarım Yarışması’na başvurular başladı.

Yarışma geleceğin tasarımcılarını bekliyor. Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin lider cam ambalaj üreticisi Anadolu Cam Sanayii A.Ş. tarafından düzenlenen yarışmanın bu yıl ki teması “Cam Ambalaj: İçinde Hayat Var.” Türkiye genelinde üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Bölümü öğrencilerinin katılabildiği yarışmaya son başvuru tarihi: 30 Nisan 2015. Birinciye 7 bin 500 TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 2 bin 500 TL’lik ödül verilecek.