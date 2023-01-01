CANIAS ERP markalaşıyor

Esnek yapısı sayesinde aralarında gıda, ambalaj, plastik, kimya, makine ve hizmet sektörlerinden birçok firmanın da bulunduğu yeni projeler hakkında ve Türkiye’deki ERP sektörüne dair IAS Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Erhan Sunguroğlu şunları söyledi:





“Özellikle son yıllarda kararlı, ne istediğini bilen ve ERP konusunda bilinçli firmalarda ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Verdiğimiz hizmetin kalitesi ve devamlılığına gösterdiğimiz özen, başarımızdaki en önemli etkenlerden.”