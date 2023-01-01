CANIAS ERP’deki yenilikler

CANIAS ERP kullanan firma yetkililerinden ERP’ye geçiş...





IAS Group “4 farklı sektör 4 farklı başarı! ERP Projesi ile firmalarındaki değişimi anlatıyorlar” etkinliğini gerçekleştirdi. IAS Group CEO’su Behiç Ferhatoğlu’nun açılışı yaptığı etkinlikte Maden Sektöründen Başaranlar, Tekstil-Konfeksiyon Sektöründen Egedeniz Tekstil, Ambalaj Sektöründen Etapak ve Makine Sektöründen Namtaş firmaları ERP proje deneyimlerini anlattılar. Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir’den gelen davetliler, yapılan sunumlarla, CANIAS ERP kullanan firma yetkililerinden ERP’ye geçiş amaçlarını, seçim süreçlerini, proje sürecinde yaşadıkları her türlü deneyimlerini ve bu proje ile elde ettikleri kazançları dinlediler ve merak ettikleri konularla ilgili yanıtlar aldılar.