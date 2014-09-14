CeBIT katılımları hızlandı

Messe Genel Müdür Yardımcısı Murat Özer...

Bu yıl 15.si 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia, konusunda Avrasya’nın 1 numaralı platformu olarak, belirli pazarların ihtiyaçlarını karşılayan katılımcı ve ziyaretçileri bilişim ve iletişim teknolojilerinin tedarikinde söz sahibi olan karar vericilerle bir araya getirecek. Messe Genel Müdür Yardımcısı Murat Özer, bu yıl düzenlenecek olan CeBIT Global Konferansın hem yurt dışından hem de yurtiçinden yoğun ilgi gördüğünü, fuara ve konferansa altı aydan fazla zaman olmasına rağmen etkinliğin ekonomik dalgalanmadan etkilenmediğini belirtti.