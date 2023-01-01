“CIO Vizyon”

Sait Halim Paşa Yalısı’nda...





Sektördeki tecrübe ve çözümlerin paylaşılması amacıyla Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin bilgi teknolojileri yöneticilerini (CIO) bir araya getiren CIO Vizyon toplantılarının ilki Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirildi. SAP Türkiye’nin sponsor olduğu ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen toplantıda, bilişim sektörünün geleceği ve büyük şirketlerde Bilgi Teknolojileri (IT) yönetimi gibi konular ele alındı. Türkiye Bilişim Derneği’nin “CIO Vizyon” toplantılarıyla hedefi, sektöre dair çözüm ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform yaratmak.