Çok küçük şirketlere büyük haber
Siiber saldırganların gündeminde, KOBİ ve çok küçük ölçekli şirketler olacak.
Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Sertan Selçuk, “Türkiye’de siber tehditlerin odağında ve BT güvenliği konusunda desteğe ihtiyacı bulunan 2 milyonu aşkın küçük ölçekli şirket var” dedi ve bu gelişmeden yola çıkarak küçük şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik tüm teknolojileri tek bir pakette topladıklarını açıkladı.
Kaspersky Lab, çok küçük ofislere yönelik geliştirilen, 25 uç noktaya kadar koruma sağlayan “Kaspersky Small Office Security” çözümünü, küçük şirketleri bekleyen tehdidin büyüklüğüne dayandırdı. Kaspersky Lab analistleri siber saldırıya uğrayan bir KOBİ’nin finansal kaybının 38 bin dolara kadar ulaşabileceğini belirtti. Kaspersky Lab dünyada 250 bin şirket ve 300 milyon kullanıcıyı dijital tehditlerden koruyan lider bir firma.