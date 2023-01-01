Çözüm Kumbarası Erciyes Üniversitesi’nde

Intel Türkiye tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı sosyal inovasyon projesi olan Çözüm Kumbarası’nın üniversite roadshowları devam ediyor.

Ege Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve Anadolu Üniversitesi’nin ardından etkinliğin beşinci ayağı, Erciyes Üniversitesi oldu. Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine toplumsal sorunları çözmek için teknolojinin sunduğu fırsatları anlattı. Intel Türkiye, Çözüm Kumbarası projesi, gençleri Türkiye’nin geleceğini değiştirmeye davet ediyor; teknolojinin bireylerin ve toplumların geleceğini değiştirme gücünü, bu alandaki hızlı gelişmeleri ve sosyal inovasyonu benimsetiyor.