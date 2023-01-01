Daikin enerji cimrisi

Daikin, 4. nesil VRV'yi Türkiye'de tanıttı





Tüm alanlarda tek bir dış üniteden ısıtma, soğutma ve havalandırma hizmeti verebilen VRV Sistemler'in mucidi Daikin, 4. nesil VRV'yi Türkiye'de tanıttı. AB'nin direktiflerine uygun olarak olarak geliştirilen, tüm alanlarda tek bir dış üniteden ısıtma, soğutma ve havalandırma hizmeti verebilen ve yıllık yüzde 28'e varan oranlarda enerji tasarrufu sağlayan VRV IV ile Daikin, sahip olduğu üstün özellikleri ile sektöründe yeni bir dönem başlatmış oldu.