Dell’den eğitim hayatına teknolojik katkı

Dell, Latitude 13 Education serisi ile birlikte, Dell Mobile Computing Cart (Taşınabilir Bilgisayar Dolabı) ve Dell Interactive Projector S520’yi tanıttı.

Dell’in yeni eğitim çözümleri, öğrencilerin öğrenim sürecine interaktif biçimde katılmasını ve her bir okulun BT personelinin güvenlik ve yönetilebilirlik gereksinimlerinin karşılanmasını amaçlıyor. Dell Venue 11 Pro tablet, öğrenciler için mobil öğrenim deneyimini teşvik ederken, yeni Latitude 13 Education Serisi dizüstü bilgisayarlar ise okulda kullanılabilecek kadar dayanıklı.