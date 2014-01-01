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DenizBank 2014 yılı 6 aylık finansal verileri

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, şirketin 2014 ilk yarı sonuçlarını özetledi:

“Aktifler yüzde 31 büyüdü, 85.5 milyar TL’ye yükseldi. Özkaynaklar yüzde 37 büyüdü 10.0 milyar TL oldu. Mevduat yüzde 35 arttı, 52.8 milyar TL’ye ulaştı. Nakdi krediler yüzde 29 arttı 60.3 milyar TL’ye çıktı. Gayrinakdi krediler yüzde 23 arttı, 19.2 milyar TL’ye yükseldi. Müşteri sayısı yıllık yüzde 27 artışla 6.2 milyondan 7.8 milyona çıktı. 2014 yılının altı ayında konsolide net kar 506 milyon TL olarak gerçekleşti.”

 

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