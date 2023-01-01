DenizBank İşletme Kart’a ödül

Esnafın ihtiyaçlarını tek elden...

DenizBank, KOBİ’lere değer katmak üzere hayata geçirdiği, Türkiye’de bir ilk ve tek olma özelliği taşıyan ‘İşletme Kart’ ile MasterCard İnovasyon Ödülü’nü kazandı. DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun ödülü şöyle değerlendirdi: “275 bin kullanıcısı olan İşletme Kart 7 yıl önce hayata geçirildi. Taksitlendirme, öteleme, indirim sağlama, avantajlı kredi gibi fonksiyonlar sayesinde esnafın ihtiyaçlarını tek elden karşılayabildi. Ödül, KOBİ’lere odaklı inovasyona yönelik yatırımlarımızın haklı bir karşılığı oldu.”