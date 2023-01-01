Denizbank Konut Kredisi faiz oranlarını değiştirdi

Denizbank konut kredisi faiz oranlarını üç ay içinde üç kez değiştirdi.

Kasım ayı sonunda 6-120 ay vadeli konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98 olarak belirleyen Denizbank, oranlarını Ocak ayı üçüncü haftasında yüzde 0.90’a, Şubat’ın ilk haftasında yüzde 0.87’ye düşürdü. Düşüşün devam etmesi beklenirken Banka’nın aynı ay içinde aldığı yeni bir kararla oranlar 0.04 puan artırıldı. Artışla birlikte 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 0.91’e yükseldi. 10 ‘Yıl Vadeli Konut Kredisi’nin taksidi ayda 48 TL düştü.