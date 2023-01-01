DenizBank ve Dedeman Holding işbirliği yaptı

Stratejik işbirliği kapsamında Dedeman Holding, DenizBank’tan 175 milyon dolarlık proje finansman kredisi kullandı.





Stratejik işbirliği kapsamında Dedeman Holding, DenizBank’tan 175 milyon dolarlık proje finansman kredisi kullandı. Anlaşma kapsamında Dedeman Holding’e tüm bankacılık hizmetlerinde DenizBank aracılık edecek. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Uzun yıllardan bu yana devam etmekte olan DenizBank - Dedeman ilişkisi, bu son işbirliği anlaşması ile çok daha güçlü bir platforma taşındı” dedi.

