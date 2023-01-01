DenizBank ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliği

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından DenizBank sponsorluğunda hayata geçirilen “Tarım ve İnsan” fotoğraf yarışmasının ödül töreni DenizAkademi’de yapıldı.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş “Tarım ile gönül bağımız hep sürecek ve çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. 5.000 Köye 500.000 Kitap kampanyası ile çiftçilerimiz, gündelik hayatlarında ihtiyaç duydukları tarımsal içerikte bilgiye her an ulaşabilecekleri bir rehbere sahip olacaklar” diye konuştu.