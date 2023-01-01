DenizBank ve Konya Şeker işbirliği

Tarım sektörüne sağladığı finansal destekle özel sektör bankaları arasında ilk sırada yeralan DenizBank, sektörün önde gelen kuruluşlarından Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile önemli bir işbirliğine imza attı.

Anlaşmayla kurum ortağı şekerpancarı üreticilerine kredi imkanı sunularak, üreticilerin ürün bedeli ödemeleri hesaplarına geçene kadar DenizBank’ın ayrıcalıklarından yararlanabilmeleri sağlanacak. DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, sektörel uzmanlıklarıyla üreticinin her türlü ihtiyacına yanıt verebildiklerini ifade etti.