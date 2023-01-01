DenizBank ve MoneyGram Güçbirliği

DenizBank, global arenada en büyük para transferi şirketleri arasında yer alan MoneyGram ile “kusursuz müşteri memnuniyeti” vizyonu doğrultusunda stratejik bir işbirliğine imza atarak, dünyanın dört bir yanına hızlı ve kolay para transferi imkânı getirdi.





Özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde yaygın varlık gösteren MoneyGram’in uluslararası ağına dâhil olan DenizBank, böylece en üst düzey müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda önemli bir adım daha atmış oluyor.