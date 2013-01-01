DenizBank’ın 9 aylık finansal verileri

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş; bankanın 2013’ün ilk dokuz ayında, bir önceki yıla göre iki katın üzerinde bir artış ile 874 milyon TL net kâr elde ettiğini duyurdu.





Ateş, “Geçtiğimiz Eylül ayında, Sberbank Ailesi’ne katılmamızın birinci yılını idrak ettik. Bu süreçte hissedarımızdan aldığımız güç sayesinde, konsolide aktiflere göre Türkiye’nin 5. özel bankası olarak, finansal ve operasyonel anlamda büyümemizi sürdürdük” dedi. Ateş, DenizBank’ın geçen yılın aynı dönemine göre sektör büyümelerinin yaklaşık 1,5 katı oranındaki bir performans ile konsolide bazda; DenizBank’ın aktifleri yüzde 40 büyüdü, 73 milyar 276 milyon TL’ye ulaştı. Özkaynakları ise yüzde 14 büyümeyle 5 milyar 986 milyon TL oldu.