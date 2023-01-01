DenizBank’ın iletişimi Turkcell’e emanet

DenizBank’ın iletişim ihtiyaçlarını da üstlenen Turkcell, çalışanlar için 1.300 akıllı telefon ile yönetim ve direkt satış ekibi için 1.705 tablet sağlayacak.





Turkcell ve DenizBank bankacılık ve iletişim alanlarının kesiştiği pek çok alanda hayata geçirdikleri işbirliklerini yeni bir aşamaya taşıdı. DenizBank’ın iletişim ihtiyaçlarını da üstlenen Turkcell, çalışanlar için 1.300 akıllı telefon ile yönetim ve direkt satış ekibi için 1.705 tablet sağlayacak. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv “Kurumsal müşterilerimizin işlerini geliştirmelerine ve büyümelerine katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” derken, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş “DenizBank, teknolojiyi iş süreçlerini kolaylaştırmak adına yakından takip ediyor. Turkcell’in temin ettiği yeni cihazlarla Kaptanlarımız iş süreçlerini daha verimli ve hızlı hale getirerek, müşterilerimize verdikleri hizmetin kalitesini artırabilecekler” diye konuştu.