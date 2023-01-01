DenizBank’ın menkul kıymet ihracı

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş...





DenizBank; EIB, IFC ve EBRD’ye toplam 413 milyon TL tutarında VTMK ihraç etti. DenizBank’ın elde ettiği kaynak KOBİ’lerin ve tarımın finansmanında kullanılacak. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “İhraç ettiğimiz Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler Moody’s tarafından A3 notu aldı, bu da bize duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Söz konusu işlem ile birlikte uluslararası kalkınma kuruluşlarından sağladığımız uzun vadeli finansman tutarı 3 milyar TL’ye ulaştı” diye konuştu.