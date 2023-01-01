DenizBank’tan berberlere avantajlar

DenizBank imzaladığı protokol ile özel fırsatları oda üyelerinin hizmetine sundu.

Esnafın ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştiren DenizBank, İstanbul Erkek Berberleri Odası ile imzaladığı protokol ile özel fırsatları oda üyelerinin hizmetine sundu. DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, “Toplumsal yaşantımızın önemli uğrak yerlerinden olan berberler önem verdiğimiz bir meslek grubu. Kendilerine özel fırsatların yeraldığı bir finansal hizmetler paketi sunduk. Oda üyesi berberler, 250.000 TL’ye kadar ve 36 aya varan vadelerle kredi kullanabiliyor” dedi.