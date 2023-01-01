DenizBank’tan kadın çiftçilere ve KOBİ’lere

KOBİ’lere uygun faiz oranı ve ödeme koşullu kredi imkanı...





DenizBank, kadın çiftçilerin ‘Dünya Kadınlar Günü’nü onlara özel sunduğu mevduat ve ‘Tarımsal İhtiyaç Kredisi’ faiz oranlarıyla kutlarken; kadın KOBİ’lere de uygun faiz oranı ve ödeme koşullu kredi imkanı sağlıyor. DenizBank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun; “Tarım sektöründe müşteri sayımız 600 binin, Türkiye genelinde tarım sektörüne kullandırdığımız kredilerin büyüklüğü ise 2,3 milyar TL’nin üzerindedir” dedi.