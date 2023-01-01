DenizTv’ye altın pusula

DenizBank’ın, 81 ildeki 700 şubesine ve 15.000’e yakın Denizcisine daha hızlı, daha kolay ve daha düşük maliyetlerle ulaşarak bir eğitim ve iç iletişim platformu sunan DenizTv, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından Altın Pusula Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

DenizTv Genel Yayın Yönetmeni Meral Erbil; “Layık görüldüğümüz bu özel ödülle, sektörde öncü uygulamalarıyla fark yaratan DenizBank’ın çatısı altındaki çabalarımızın değerlendirilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.