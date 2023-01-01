Destek Garanti’den, eğitim Boğaziçi’nden…

Ankaralı kadın girişimcilere destek Garanti’den, eğitim Boğaziçi’nden…





Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu eğitim programı Ankara’da gerçekleştirildi. Bu konuda bilgi veren Garanti Bankası KOBİ Pazarlama Koordinatörü Esra Kıvrak, “Kadın girişimcilere, işletmelerine sürdürülebilir bir yapı, kurumsal bir kimlik kazandırmaları için ihtiyaçları olan bilgi desteği sağlıyoruz” dedi.