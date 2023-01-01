Destek Patent ve AKUT

Destek Patent AKUT'a “Tanınmış Marka” patenti aldı.

Destek Patent’in, Türk Patent Enstitüsü’ne yaptığı “Tanınmış Marka Statüsü” başvurusu kabul edildi. Böylelikle; arama kurtarma faaliyetleriyle pek çok insanı doğal afetlerden, kazalardan, her türlü zor ve acil durumdan kurtaran AKUT, kuruluşunun 18’inci yılında Türkiye’de “Tanınmış Marka Statüsü”ne sahip bir marka olarak tescil edildi. Destek Patent’in Merkez Şube Yöneticisi Zeki Öztürk, tescil belgesini AKUT Genel Merkezi’nde AKUT Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki’ye teslim etti.