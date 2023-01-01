Destek Patent'e 'IP Star' ödülü

Destek Patent, bu yıl Hong Kong'da gerçekleştirilen Uluslararası Markalar Birliği'nin (INTA) yıllık kongresinde bir uluslararası ödül daha kazandı.

Alanında dünyaca ünlü "Managing Intellectual property Dergisi" tarafından Türkiye'de fikri haklar alanında gösterdiği üstün başarı ve yaptığı değerli katkılar sebebiyle "IP Star" (Fikri Haklar Yıldızı) sertifikası ile ödüllendirilen Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, böyle anlamlı bir ödüle sahip olmanın kendilerini Türkiye adına sevindirdiğini söyledi.

