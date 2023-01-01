Destek Patent’e uluslararası 4 ödül

Destek Patent, 30’uncu kuruluş yıldönümünü kutlarken 4 ödül birden aldı.





Dünyanın konusunda saygın yayıncı kuruluşlarından olan “Acquisition International” ve “ACQ Magazine” dergileri tarafından ayrı ayrı verilen “Yılın Türk Fikri Mülkiyet Danışmanlık Şirketi” ödülleri ile yine “Acquisition International” tarafından verilen “Türk Start-Up Firmaları Fikri Haklar Danışmanlığı Yılın Şirketi” ödülünün sahibi oldu. Ayrıca IAM Patent 1000 Dergisi Destek Patent’i “Tavsiye Edilen Türk Patent Şirketi” olarak ilan etti. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Bu dört ödül, uluslararası alandaki saygınlığımızı ve bilinirliğimizi artırdı” diye konuştu.