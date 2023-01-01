Destek Patent’ten üniversitelere destek

TÜBİTAK’ın, üniversitelerin bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) geliştirilmesi ve yenilerinin kurulmasını teşvik etmek amacıyla başlattığı destek programına başvuru hakkı tanınan 50 üniversiteden sonra Haziran 2013 tarihinden itibaren 30 üniversitenin daha başvurusunun kabul edilmesi ve toplamda 40 milyon TL destek verilmesi planlanıyor.





Projeyi Türkiye’nin gündemine Destek Patent sundu, üniversitelerin TÜBİTAK’a en doğru başvuruyu yapmasına da destek oluyor. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Eksiksiz ve doğru başvuru için en doğru yolun Destek Patent olduğunu” söyledi.