Dijital Şehirler

Sponsorluğunu ETK Kablo’nun yaptığı, “Dijital Şehirler, Dijital Yaşam” konulu kahvaltılı çalışma toplantısında konuşan Türk Telekom Genel Müdürü Tahsin Yılmaz,





dijitalleşme çağında dijitalleşirken kendi kültürel kodlarımızı korumak için daha büyük bir üretim toplumu meydana getirmemiz gerektiğini söyledi. Yılmaz Türkiye’de artık Ar-Ge’nin önemine varıldığını belirterek şehirlerin dijitalleşmeye başladığını, metropol alanlarda yaşayan insanların zaman sıkıntılarına çözüm projeleri geliştirmemiz gerektiğini vurguladı.