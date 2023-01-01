Doğuş Otomotiv İş’te Eşitlik Uygulamaları

Kadınların ekonomiye katılım sürecinde cinsiyetler arasındaki eşitliğin sağlanması amacıyla oluşturulan İş’te Eşitlik Platformu’na üye olan Doğuş Otomotiv öncü çalışmaları ile örnek oluyor.

Doğuş Otomotiv’in, düzenlediği “Burası Hepimizin, İşim Evim ve Ben Dengedeyim, Başarıya Giden Yolda Topuk Sesleri” adlı atölye çalışmaları verimli sonuçları ile dikkat çekiyor. Doğuş Otomotiv kadın çalışanlara özel “Bireysel Performans ve Gelişim Koçluğu” programı uyguluyor.