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Doküman çözümleri şirketlerinden KYOCERA

TASKalfa 5551ci’ye ödül

Doküman çözümleri şirketlerinden KYOCERA Document Solutions’un A3 renkli çok fonksiyonlu fotokopisi TASKalfa 5551ci, BLI tarafından “Çok Tavsiye Edilir” ve 51 - 60 sayfa/dakika segmentinde “2014 Kış Seçimi” ödülüne layık görüldü. BLI,  ürünü şiddetle tavsiye etmelerinin 2 sebebini güvenilirlik ve performans olarak belirtti. Ürünün 50 sayfa/dakika renkli ve 55 sayfa/dakika siyah hızı mevcut, ayrıca standartların üstünde tarama hızı, sıkıştırılmış renkli tarama dosya boyutları, olağanüstü çift yüzlü tarama hızı gibi özellikler taşıyor.

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