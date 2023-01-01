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Dünyanın bilgisi Turkcell Akademi’de

Turkcell Akademi; Stanford, UPENN, Brown, Columbia gibi ABD’nin saygın üniversiteleri ve profesörleri tarafından hazırlanan online eğitim platformu Coursera ile değerli bir işbirliği başlattı.

Turkcell Akademi Direktörü Banu İşçi Sezen’in verdiği bilgiye göre; İngilizce bilmeyenlerin de dünyanın bilgisine kolaylıkla ulaşmasını hedefleyen işbirliği kapsamında eğitim programları Türkçeleştirilerek ücretsiz olarak erişime sunuldu. Coursera tüm Türkiye’ye açık olacak.

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