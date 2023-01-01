Dünyanın en büyük terminalinin bilişim altyapısını TAV Bilişim kuracak

TAV Bilişim, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapımı süren, tamamlandığında dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminali olacak Abu Dabi Havalimanı Midfield Terminal Binası için açılan iletişim teknolojileri ihalesini kazandı.

TAV Bilişim 50 milyon dolar karşılığı kazandığı ihaleyle terminalin tüm bilişim altyapısının tasarım, kurulum ve destek hizmetlerini üstlendi. TAV Bilişim Hizmetleri Genel Müdürü Binnur Güleryüz Onaran, bunun bir Türk bilişim şirketinin yurtdışında aldığı en yüksek bütçeli ihalelerden biri olduğunu ve Türk mühendislerinin, bilişimcilerinin geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.