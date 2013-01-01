e-Dönüşüm® lideri FIT Solutions’a ödül

Türkiye’nin lider e-Dönüşüm® firmalarından FIT Solutions, Türkiye’de insan kaynakları alanında verilen en prestijli ödüllerden olan Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü’nün sahibi oldu.

Lüfti Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen törende FIT Solutions CTO’su Koray Gültekin Bahar’ın da iştirakiyle, ödülü FIT Solutions adına İnsan Kaynakları Müdürü Esra Avcı teslim aldı. Koray Gültekin Bahar, 2013 yılında yüzde 300, 2014 yılında yüzde 80 büyüyen firmanın, 2015’te de ciddi oranda büyüyeceğini söyledi.