e-Dönüşüm®’de son trend e-Bilet

FIT Solutions, e-Bilet çözümü ile şirketlere kolaylık ve yüzde 50’ye kadar tasarruf sağlıyor.

Şirketlerin müşterilerine daha kaliteli ve hızlı hizmet vermesini de sağlayan e-Bilet çözümü, şirketlerin iş süreçlerini çevreyle dost şekilde dönüştürmesine de katkıda bulunuyor. e-Bilet, muhasebe süreçlerini oldukça hızlandırıyor. FIT Solutions tarafından geliştirilmiş e-Bilet portalı, müşteri işlemlerinin hacmi ne kadar yüksek olursa olsun sorunsuz çalışıyor. Turkcell, ING ve ABH destekli Cloud altyapı hizmetleriyle donanımlı ve tecrübeli bulut altyapı hizmetleri sunuluyor. FIT Solutions, 120 kişilik kadrosu ve 25 kişilik destek ekibiyle teknik destek anlamında da her zaman firmaların yanında oluyor.