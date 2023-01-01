Ege Bölgesi’nin en mükemmeli DYO

DYO, kalite ve müşteri memnuniyetini birinci sıraya koyarak, ‘mükemmellik’te sınıf atladı. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi’nin düzenlediği 15. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nda açıklanan Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü’nü DYO kazandı.

Böylece DYO; 2006 yılından beri sahibini bekleyen bu büyük ödüle layık görülerek önemli bir başarıya da imza attı. Mükemmel boyaya adını yazan DYO, geçtiğimiz yıl yapılan Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde de 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi’ni almıştı.