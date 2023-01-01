Elimko Birleşik Arap Emirlikleri'nde

“Hammadde ve Cam Kırığı Yükleme” tesisi kurdu.

Türkiye’nin komple anahtar teslimi taahhüt sektöründe faaliyet gösteren Elimko, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fransızlar ile işbirliği içinde bilgisayar denetimli, mekanik aksamlar dahil, “Hammadde ve Cam Kırığı Yükleme” tesisi kurdu. Elimko Yönetim Kurulu Üyesi Malik Aviral, kurdukları tesisle ilgili şu bilgiyi paylaştı: “Hammadde ve Cam Kırığı Yükleme’ tesisini başarıyla projelendirdik. Son yıllarda Avrupalı birçok firma ile işbirliği içinde Orta Doğu ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde, Şişe Cam Fabrikaları’na ‘Hammadde Depolama’, ‘Hammadde Hazırlama’ tesisleri kurduk.”