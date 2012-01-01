EMC FORUM 2012: Adli tıp doktorunun gözüyle BT sektörü
GlassHouse Türkiye ‘Bulut ve Büyük Veri’ konularını EMC FORUM 2012’de, "İşinizi+BT'yi+Kendinizi Dönüştürün" temasıyla ele aldı.
Etkinliğe katılan Dr. Murat Bilgili, “Şaşırtan Patoloji” başlıklı konuşmasında bilişim dünyası ve GlassHouse Türkiye’yi farklı bir gözle değerlendirdi ve bilişim alanında ortaya çıkan yabancılaşmanın satış ve servis alanlarına etkilerine değindi. GlassHouse Türkiye Genel Müdürü Emre Pekar Forum süresince standlarında katılımcılara Veri Yedekleme ve Tekilleştirme konularındaki çözüm ve hizmetleriyle ilgili bilgi aktarımında bulunduklarını belirtti.