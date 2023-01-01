En iyi kurumsal internet bankası

HSBC: En iyi kurumsal internet bankası





Global Finance dergisi tarafından 14. kez düzenlenen “Dünyanın En İyi İnternet Bankaları” yarışmasında HSBC, şirket internet bankacılığı alanında üçüncü kez Türkiye’nin en iyi kurumsal internet bankası seçildi. HSBC Türkiye Kurumsal ve Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Virma Sökmen konuyla ilgili olarak “HSBC Şirket İnternet Bankacılığı'nı her zaman müşterilerimize katma değer yaratacak şekilde fonksiyonel, kullanışlı ve kendini sürekli yenileyerek ihtiyaçlara cevap veren bir sistem olarak tasarlıyoruz.” dedi.