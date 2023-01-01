ENDEL Şirketler Grubu

IFS ERP projesinde yeni versiyon

Global kurumsal yazılım pazarının lider isimlerinden IFS’in uzun soluklu müşterilerinden olan ENDEL Şirketler Grubu IFS ERP projesine yeni versiyon çalışmaları ile devam ediyor. Endel Bilgi Yönetim Sistemleri Müdürü İbrahim Kaygın’ın verdiği bilgiye göre; Türk yapı sektörüne 1924’ten beri hizmet veren Endel Şirketler Grubu, 2011 yılında geçiş yaptığı IFS Uygulamaları 7.5 versiyonu sayesinde tam entegre ve konsolide bir sistem ile büyümesini sürdürüyor.

