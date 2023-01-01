Enocta’dan yeni Podcast Koleksiyonu

Enocta, yeni Podcast Koleksiyonu ile öğrenmede mekan ve zaman bağımlılığını kaldırıyor, özel araç kullanma anında dahi dinleyerek öğrenme fırsatı ortaya çıkıyor.

Özellikle trafik sıkışıklığının yaşandığı büyük kentlerde araçlarında uzun zaman geçirmek zorunda olan çalışanlar ve yöneticiler Enocta Podcast Koleksiyonu ile bu zamanı verimli bir öğrenme faaliyetine dönüştürebiliyorlar. Koleksiyon aracılığıyla serviste, arabada, vapurda, durakta, ofiste aradığınız bilgilere ulaşmak ve dinleyerek öğrenmek veya mevcut bilgileri pekiştirmek mümkün oluyor.