Erdemir Grubu 50. yılına giriyor

Aktif büyüklüğü 15.9 milyar TL (6.9 milyar dolar) olan ve Avrupa Birliği ülkeleri içinde 3. büyük demir-çelik üreticisi ünvanına sahip Erdemir Grubu, 50. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Grup, 2014’ü küresel dalgalanmalara rağmen bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 1.14 milyar dolar gibi dikkat çekici bir FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) rakamıyla kapattı. Erdemir Grubu’nun 2014 yılı performansının yanısıra gelecek hedef ve projelerinin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, “Erdemir Grubu için 2014 yılı dönüşüm hareketimizin başlangıç yılı oldu. Hedefimiz dünyanın en iyi çelik üreticileri sıralamasında ilk 3’e girmek” dedi