ERDEMİR Grubu’nun finansal gücü

Toplam varlıkları bakımından Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan ERDEMİR Grubu, 2014 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı.

Aktif büyüklüğü 15 milyar TL (7 milyar dolar) olan ERDEMİR Grubu yılın ilk altı ayında toplam 4 milyon ton nihai mamul satış miktarı gerçekleştirirken yassı çelik satış miktarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artırarak, 3.4 milyon tona yükseltti. ERDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır, bu dönemde ERDEMİR Grubu’nun net karının, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak, 777 milyon TL (359 milyon dolar) olduğunu söyledi.