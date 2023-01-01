Facebook Trend Micro Koruması Altında

Bulut güvenlikçisi Trend Micro, kullanıcıların dijital yaşamlarını zararlı siteler ve yazılımlardan korumak ve onları eğitmek amacıyla Facebook ile stratejik işbirliği yaptığını duyurdu.





Dünyanın bütün Facebook kullanıcıları, artık sosyal ağ üzerinde Trend Micro ile güvenle gezinebilecekler. Facebook, zararlı bağlantılar ve yazılımların engellenmesi, web tehditlerinin savuşturulması için Trend Micro’nun bulut teknolojisi kullanan Smart Protection Network altyapısından faydalanacak.